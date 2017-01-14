Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
OSMANLISPOR FK
16 Ocak 2017 19:00
OSMANLISPOR FK
vs
BEŞİKTAŞ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Osmanlıspor Beşiktaş’a odaklandı

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.
17:1814 Ocak 2017
0
Osmanlıspor Beşiktaş’a odaklandı

Süper Lig’in 17. haftasında pazartesi günü saat 19.00’da Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Osmanlıspor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, ısınma çalışmasıyla başladı. 6'ya 3 top kapma oyunuyla devam eden idman, sürat ve çabukluğa yönelik çalışmayla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir, Tugay Kacar ve Senegal Milli Takımı'nda bulunan Ndiaye katılmazken, hafif adale ağrısı olan Pinto takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.

Etiketler
beşiktaş Mustafa Reşit Akçay Osmanlıspor spor toto süper lig
Son güncelleme: 17:21 | 14.01.2017
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER