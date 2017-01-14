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GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:02
ATİKER KONYASPOR
0 - 1
GALATASARAY
MAÇ ÖZETİ
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Rodrigues: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, Atiker Konyaspor maçının ardından konuştu.
21:4014 Ocak 2017
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Rodrigues: Galibiyetten dolayı çok mutluyum

Galatasaray’ın Konyaspor’u 1-0 yendiği maçta ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen ve performansıyla dikkat çeken Garry Rodrigues’in yayıncı kuruluşa konuştu.

İşte Garry Rodrigues’in açıklamaları:

“Bugün ilk maçıma çıktım. 3 puan almamız çok önemliydi. Ben de buna katkı verdiğim için çok mutlu oldum. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çok önemli maçtı. Benim için iyi bir maç oldu. Bir kanat oyuncusu olarak, oyun tarzım devamlı aksiyon yaratmak. Gol öncesi pası verdiğim için de mutluyum. İlerleyen maçlarda bunu göstermeye, Garry Rodrigues’in kim olduğunu göstermeye devam edeceğim.”

Etiketler
atiker konyaspor galatasaray Garry Rodrigues spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:43 | 14.01.2017
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