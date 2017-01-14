Tottenham’ın çılgın yürüşü devam ediyor

Şampiyonluk yarışı yapan Tottenham, golcüsü Harry Kane'in hat-trick yaptığı ve 102. maçında 62 gole ulaştığı maçta West Bromwich'i 4-0 yendi.

İngiltere Premier Lig’in 21. haftasında Tottenham ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi. White Hart Lane’de oynanan mücadeleyi Londra ekibi 4-0 kazanarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

5 maçlık galibiyet serisiyle bu mücadeleye çıkan Tottenham 12. dakikada golcüsü Harry Kane ile 1-0 öne geçti. 102 maçında 60. golüne imzat atan İngiliz forvet, 77 ve 82. dakikalarda da sahneye çıkarak hat-trick yapmayı başardı. Tottenham’ın diğer golünü ise 26. dakikada WBA stoperi McAuley kendi kalesine attı.

Sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Tottenham galibiyet serisini 6 maça çıkarırken, 45 puana yükseldi. West Bromwich Albion ise 29 puanla 8. sırada kaldı.

Tottenham gelecek hafta zirveyi yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak. WBA ise Sunderland’i konuk edecek.