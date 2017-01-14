Yazıcı farkı

Cevat KOL yazdı...

Trabzonspor, ikinci yarının açılışı sayılan ilk yarının son maçında Bursaspor ile mücadele etti. Bordo-mavili takım deplasmanda oynadığı karşılaşmaya sürpriz bir kadro ile çıktı. Trabzonspor'la kafa olarak yollarını ayıran Mehmet Ekici, kadroya alınmadı. Ersun Yanal ve yönetim, bu oyuncuya kapıyı gösterdi. Takıma yeni katılan Mas ve Pereira savunmanın sağına ve soluna monte edildi. Takımla bir idmana çıkan Olcay Şahan ilk 11'de yer aldı. Yusuf Yazıcı ise Ekici'nin yerinde görev yaptı. Ekici'yi aratmayan bir futbol oynadı.

İki takım da oyuna istekli başladı. Bordo-mavililer 12. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ayağından golü buldu. Ev sahibi takımın uzaklaştıramadığı topa son dokunan Yazıcı klas bir vuruşla filelere gönderdi. Trabzonspor skoru korumak yerine farkı arttırmak için Bursaspor kalesine kontrollü olarak gelmeye devam etti. İlk golün sahibi Yusuf Yazıcı bu kez asist yapan oyuncu oldu. 28. dakikada kazanılan korneri Yusuf kullandı, Uğur Demirok kafayla takımının 2. golünü attı.

Her dakikası nefes nefese geçen karşılaşmada ev sahibi takım, 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş'un ayağından farkı bire indiren golü attı. Konuk takım “rahatladım” derken yediği bu gol oyuna yeniden heyecan getirdi. İlk yarıda bu skorla sona erdi. İkinci yarıya iki takımda aynı kadrolarla başladı. Takıma golleri ile katkı veremeyen N'Doye 47.dakikada gördüğü 2. sarı kartla oyun dışı kaldı. Bu dakikadan sonra bordo- mavili takım oyun sistemini değiştirdi. Yusuf Yazıcı forvete geçti. Trabzonspor tempoyu bir vites düşürdü. Skoru koruma moduna geçti. Doğal olarak bu dakikadan sonra oyun Trabzonspor yarı sahasında oynandı. Onur kalesinde devleşirken, çiçeği burnunda Trabzonsporlu Olcay Şahan, az dikkatli olsa üç puanı perçinleyen golü atacaktı. Yusuf Erdoğan ve Aytaç Kara da mutlak golleri dışarı attı. Trabzonspor yeni transferleri ile uzun süredir özlediği üç puanı alarak ikinci yarıya galibiyetle başladı.