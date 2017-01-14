Yeni Malatyaspor 0-0 Sivasspor / Maç özeti

TFF 1. Lig 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor, evinde Sivasspor ile golsüz berabere kaldı.

TFF 1. Lig’de zirveyi etkileyecek olan karşılaşmada Yeni Malatyaspor, evinde Sivasspor’u konuk etti. Malatya İnönü Stadı’ndaki karşılaşma 0-0 eşitlikle son buldu.

Yeni Malatyaspor bu skorla birlikte 31 puana yükseldi. Sivasspor ise haftayı 29 puan ile kapadı.

Malatya temsilcisi bir sonraki maçını evinde Mersin İdmanyurdu ile yapacak. Sivasspor ise Boluspor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

27’nci dakikada kaleyi karşıdan gören Sedat, ceza sahası dışından sert vurdu. Onun vuruşunda top kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı.

33’üncü dakikada Sivasspor atağında Burhan Eşer’in ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Galip, meşin yuvarlağı auta gönderdi.

40’ıncı dakikada sol kanattan Azubuike’nin uzun pasıyla topla buluşan Eren cezasahası içerisine girdi. Onun vuruşunda top az farkla auta çıktı.

62’incı dakikada Mba’nın ceza sahası dışından vurduğu topu, kaleci Ali iki hamlede kurtardı.

70’inci dakikada Sadık’ın orta sahadan verdiği ara pas buluşan Caner sol kanattan yaptığı oraya Eren düzgün vurdu. Onun vuruşunda top yan ağlarla buluştu.

75’inci dakikada Martires’in ceza sahası içerisine taşıdığı topa sert vurdu. Onun vuruşunda top kaleci Ertaç’ın müdehalesiyle auta çıktı.

83’üncü dakikada Sivasspor’dan Hakan Arslan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundışı kaldı.

87’inci dakikada Ahmet Cebe uzaktan sert bir vuruşla kaleyi yokladı. Top üst direkten oyun alanına döndü. Sol kanatta topla buluşan Galip içeriye düzgün bir orta açtı. Topla buluşan Burhan iyi yükseldi. Onun vuruşunda top kaleci Ertaç’ta kaldı.

Karşılaşma 0-0 eşitlik ile sonuçlandı.