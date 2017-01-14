Yıldırımlı halterciler madalyaya doymuyor

Yetiştirdiği Avrupa ve Türkiye şampiyonlarıyla halterin parlayan yıldızı Yıldırım Belediyespor, fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyespor Halter Takımı, Gençlik Hizmetleri ve İl spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen okullar arası il birinciliği müsabakalarında rakiplerine şans tanımadı. Atıcılar Halter Salonu'nda düzenlenen Yıldızlar, Gençler (A) ve Gençler (B) kategorilerinde 15 sporcuyla katılan Yıldırım Belediyespor toplam 15 madalya kazandı. 13 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Yıldırımlı sporcular, büyük bir başarıya imza attı.

Yapılan yatırımları sporun her branşında başarıya dönüştürdüklerini söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Amatör sporlarda son dönemde yaptığımız hamleler neticesinde sporun her dalında önemli başarılara imza atıyoruz. Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada başarılı olan halter takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Yıldırım Belediyesi şampiyonlar yetiştirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.