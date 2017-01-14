Yine yeni yeniden Zabaleta

İngiliz ekibi Manchester City, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki Zabaleta'dan kendisine kulüp bulmasını istedi. Arjantinli’nin menajeri de daha önce oyuncusunu isteyen Galatasaray'a haber yolladı

Ara transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık'ın ardından gözünü forvet ve sağ bek transferine çevirdi. Sabri, Linnes ve Cavanda'nın yetersiz kalmasını dert eden sarı-kırmızılılara İngiltere'den harika bir haber geldi. Zabaleta'dan kulüp bulmasını isteyen Manchester City, 32 yaşındaki futbolcunun, sezon sonu bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı.

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Bunun üzerine Arjantinli yıldızın menajeri, sezon başında da oyuncusuna talip olan Galatasaray'a haber gönderdi. İngiliz ekibinin elden çıkarmak istemesini koz olarak kullanan sarı-kırmızılılar, bonservis bedeli ödememesi durumunda Zabaleta'yı renklerine katmaya çok sıcak bakıyor. Konyaspor maçı sonrasında tecrübeli futbolcuyla sıkı bir görüşme trafiği yaşanacak.