Adana Demirspor, Mersin İdmanyurdu’na puan kaptırdı

Adana Demirspor, 31 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta ligin son sırasındaki Mersin İdmanyurdu ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig’in 17. haftasında Adana Demirspor evinde Mersin İdmanyurdu ile karşılaştı. Akdeniz derbisinde gol sesi çıkmadı. Bu sonucun ardından Adana Demirspor 19 puana yükselirken, maç fazlasıyla 12. sırada yer aldı. Mersin İdmanyurdu ise 10 puanla son sırada haftayı tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Adana Demirspor'da Oğuzhan'ın ortasında Pote gelişine vurdu, kaleci Mihaylov topu kornere çeldi.

36. dakikada Adana Demirspor'da Sercan Kaya'nın ara pasında Waldison boş pozisyonda topa vurdu ancak top kalecide kaldı.

55. dakikada Adana Demirspor'da Sercan'ın pasında Pote'nin sert şutunda top yandan auta çıktı.

63. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Gbric'in yerden ortasında Pote'nin ceza alanı içerisindeki şutunda Mersin İdmanyurdu savunmasına çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Mersin İdmanyurdu'nda Tita'nın ortasında Pedriel'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

89. dakikada Adana Demirspor’da Waldison’un ortasında Pote’nin kafa vuruşunda top kaleci Mihaylov’da kaldı.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Stadı

Hakemler: Abdullah Yılmaz, Bahtiyar Birinci, Abdullah Bora Özkara

Adana Demirspor: Emrullah, Göksu, Servan, Mehmet, Pote, Sercan, Waldison, Grbic, Oğuzhan, Berkay, Serkan

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Mahmut (Sinan dk. 75), Pedriel, Tolga, Mitrovic, Abdulkadir, Nurullah (Mehmet dk. 79), Emrah (Tekin dk. 29), Gökhan, Güven, Melih

Kırmızı kart: Göksu (dk. 59) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Abdulkadir, Nurullah (Mersin İdmanyurdu), Waldison (Adana Demirspor)