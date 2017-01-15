Ali Tandoğan: Az paralarla bir takım kurduk

TFF 1. Lig’de lider Göztepe’yi 4-2 mağlup eden Denizlispor’da Teknik Direktör Ali Tandoğan, zor şartlar altında bir takım aldığını belirterek, “Çok az paralarla bir takım kurmuştuk, oynamayan oyuncuları aldık. Amacımız onları takım yapabilmekti, biz onu başardık” dedi.

Göztepe'yi 4-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, deplasmandaki Sivasspor, Eskişehirspor, Elazığspor ve Şanlıurfaspor galibiyetlerinin ardından Göztepe’yi de mağlup ettiklerini söyledi. Daha önce dış sahada aldıkları yenilgilerin tesadüf olduğunu söyleyenlerin bulunduğunu belirten Tandoğan, “Bizim hocalığımız da sorgulanıyordu. ‘Genç hoca, ne yapabilir?' sorgulamasına girildi. Ben kendime hoca demeyeceğim, işin başındayım. Zor şartlar altında bir takım aldım. Sportif direktör olarak başladığımız sezonda içerideki yapıyı biliyordum. Çok az paralarla bir takım kurmuştuk, oynamayan oyuncuları aldık. Amacımız onları takım yapabilmekti, biz onu başardık. Oyuncularımın yüreklerine sağlık, onlar var ki ben varım” dedi.

Tandoğan, transfer konusunda her hocanın beklentisi olduğunu belirterek, “Biz yönetime ilettiğimiz gibi önceliğimiz mevut oyuncularımıza paralarını ödemek. Bizim sadece rekabeti artırmak için bazı noktalara transfer düşüncemiz vardı. Fakat çok fazla transfere ihtiyacım yok” diye konuştu.