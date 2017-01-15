Aziz Yıldırım Mehmet Ekici meselesine nokta koydu

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici'nin transfer görüşmelerinde gelinen noktayı açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici görüşmelerine açıklık getirdi. Aatıf’ın gitmek istememesiyle transferin şu anda askıya alındığını söyleyen sarı-lacivertlilerin başkanı transfer ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Mehmet Ekici görüşmelerinde Trabzonspor ile Aatıf artı 500 bin Euro’ya anlaştıklarını belirten Yıldırım, Faslı oyuncunun gitmek istememesi ile 2 milyon Euro net para teklif ettiklerini; fakat Trabzonspor’un kabul etmediğini belirtti.

Aziz Yıldırım, “Biz Mehmet Ekici’ye talip olmadık. Galatasaray ile görüşmeler yapıyormuş. Bunu üzerine Trabzon kanadından benim yakın olduğum insanlar, Fenerbahçe de istiyorsa Mehmet Ekici ile görüşelim dedi. Trabzonspor Aatıf ile Fernandao’yu takas istedi. Biz veremeyeceğimizi söyledik. Sonra hoca Aatıf’ın verilebileceğini söyledi. Aatıf artı 500 bin Euro’da anlaştık. Şekip bey yürüttü görüşmeleri. Aatıf gitmek istemediğini söyledi. Aatıf’a 7-8 teklif geldi ama kendisi gitmek istemedi. Son olarak 2 milyon Euro verelim dedik. Trabzonspor vermek istemedi. Mehmet Ekici şu anda Trabzonspor’un oyuncusudur. Sezon sonunda da bir şeyimiz olamaz. O zaman oturup konuşup karar veriririz” diye konuştu.

ETO’O KONUSUNA GİRMEDİK

Samuel Eto’o ile hiç ilgilenmediklerini söyleyen Yıldırım, “Eto’o konusu çıktığında Hasan Çetinkaya ile konuştuk. Hoca istemediğini söyledi. Eto’o konusuna biz girmedik. Antalyaspor başkanı bizim kulüp üyesi, Babasını iyi tanıyorum. Aatıf transferi için aradılar ben sitem ettim. Bu çocuğun kafasını karıştırıyorsunuz Trabzon’a gitmiyor dedim.” ifadelerini kullandı.