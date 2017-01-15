Aziz Yıldırım’dan salvo! TFF, hakemler, Cumhurbaşkanı ve terör…

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Adanaspor ile 2-2 berabere biten maçtan sonra sert açıklamalarda bulundu. Yıldırım, TFF ve MHK'ya yüklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe’de başkan Aziz Yıldırım maç sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım sinirli bir halde yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanına seslendi. Hakemlerin büyük hatalar yaptığını TFF’nin de hiçbir icraat yapmadığını belirtti. Aziz Yıldırım’ın sözleri arasında en dikkat çeken söz ise hakem hataları hakkında söylediği, “Bu olaylar terör gibi bir olaya dönüşmeye başladı” cümlesi oldu.

Aziz Yıldırım’ın yaptığı açıklamalar şöyle;

“Geçen yıl devam eden oyunlar bu yıl da devam ediyor! 2-3 takıma hep hakem hataları devam ediyor. Kural neyse onu yapmaları gerek. Sarı kart gerekiyorsa takım fark etmez kart çıkmalı! Hakem camiasında gruplaşmalar var. Hakemlerin maddi kazançlarının artmasını en başta ben istedim. Kafaları maddi anlamında iyi olmalarını istedim. Maçta daha mutlu olmaları gerekiyordu ama şimdi tam tersi oldu. Rahmetli Hasan Doğan, TFF başkanlığına gelince hakemler yine böyleydi ama bizlerle konuşarak iyi düzen oturtmuş.

Bu hakem Cüneyt Çakır tarafı, biliyorum yani! Avrupa’ya berabere gidiyorlar. MHK ile hakem tartışıyor! Zincir kaybolmuş. Maçın hemen başında penaltı var. Maçın kaderiyle oynuyorsun. Kulüpler milyon euro’lar harcıyor. Bütün emekler bir düdükle boşa gidiyor. Sonra diyorlar ki, ülkede birlik beraberlik için sesinizi çıkarmayın diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum. Bu olaylar terör gibi bir olaya dönüşmeye başladı.

Hakemler, TFF Başkanı için bir şey söylediğinizde hemen ceza veriyorlar! Türk sporu böyle gitmez, zarar veriyorsunuz. Çok geniş açıklama yapacağım. Türk sporu nereye gidiyor, ne kadar para harcanıyor!

Bu ülkede sayın Başbakan’ın maaşı 25 bin TL. TFF’de kaç kişinin maaşı 25 bin TL araştırsınlar. Aykut Kocaman ve Ümit Özat hakemler hakkında konuşmuş, doğru…

32 numara hadiseyi yapıyor, ona kart vermiyor gidiyor başkasına gösteriyor! Herkes televizyonlarda 3 maymunu oynuyor! Rıdvan Dilmen dün söylemiş. Herkes onun söylediklerine kulak versin.

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DEVLETE ÇAĞRI

Almanya, Belçika plan uyguladılar ve seferler olarak oyuncu yetiştirdiler! TFF bir gün çağırıp da, plan hazırladık, alt yapıyı böyle yapacaksınız diyen yok! Herkes para yeme peşinde! Devlete buradan çağrı yapıyorum, bu spora el atın! Yazık yani yazık! Bu kadar para harcanıyor ama sonuç olarak hiçbir şey yok. Başkanında da, hocasında da futbolcusunda da hakeminde de hiçbir şey yok.

Gelin 5 sene yabancıyı yasaklayalım! Altyapıları düzenleyelim! Milli Takımın yardımcı hocası Adanaspor’un başına geçiyor. Milli takımda da devam edecek. Başka hoca yok mu ya? Altyapıdan çıkan tek oyuncu yok. Paraları yiyorlar bunlar. Penaltıyı görmüyorsan hakemliği bırak ya! Nasıl görmüyorsun! Ben 2 puan kaybettiğimiz için bu açıklamayı yapmıyorum! Tüm kulüplere çağrı yapıyorum. Eğer hakemlerden şikayetçiyseniz, bu federasyonu biz seçtik, yeniden seçelim.”