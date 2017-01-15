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Bandırmaspor 2-0 Samsunspor / Maç özeti

Sahasında Samsunspor ile karşılaşan Bandırmaspor, Atabey'in attığı gollerle rakibini mağlup etti.
16:4715 Ocak 2017
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Bandırmaspor 2-0 Samsunspor / Maç özeti

TFF 1. Lig’de ikinci yarının ilk maçında Bandırmaspor, sahasında Samsunspor’u 2-0 mağlup etti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Engin Erdem, Murat Ergin Gözütok

Bandırmaspor: Okan Kocuk, David Deniz Kılıç, Yiğit İsmail Gökoğlan (Üstün Bilgi dk. 87), Brinner Souza, Gökhan Karadeniz, Marino Da Silva, Emre Güngör, FeridunKıroğlu (Doğan Karakuş dk. 77), Gökhan Yılmaz, Bahri Can Avcı, Atabey Çiçek (Yusuf Akyel dk. 90+3)

Samsunspor: Furkan Köse, Ouzmane Ndiaye, Zola (Vedat Bora dk. 63), Murat Gürbüzerol, Canberk Aydın, Burhan Arman, Mustafa Sevgi (Göksu dk. 68), Hasan Kılıç, Kenan Karışık, Abdülkerim Bardakçı, Famoussa Kone (Alperen dk. 72)

Goller: Atabey (dk. 11 ve 64 (Bandırmaspor)

Sarı kart: Burhan Arman (Samsunspor)

Etiketler
atabey bandırmaspor Samsunspor
Son güncelleme: 17:19 | 15.01.2017
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