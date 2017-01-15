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Eskişehirspor 3-0 Altınordu / Maç özeti

Eskişehirspor, sahasında konuk ettiği Altınordu'yu 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi.
17:0315 Ocak 2017
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Eskişehirspor 3-0 Altınordu / Maç özeti

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17’inci haftasında evinde ağırladığı Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.

Stat: Yeni

Hakemler: Mustafa İlker Coşkun, Mustafa Sönmez, Gökmen Olgaç

Eskişehirspor: Kayacan, Hasan (Hakan dk. 88), Dorukhan, Uğur, Erkan (Bilal dk. 80), Ofoedu (Murat Uçar dk. 75), Kaan, Akaminko, Hürriyet, Ramazan, Bruno

Altınordu: Erce, Uğur, Yusuf, Serkan, Erdoğan, Sertaç (Fatih dk. 68), Arif, Abdülkadir, Yusuf Yalçın (Seydi dk. 32), Barış (Alican dk. 46), Yusuf Abdioğlu

Goller: Erkan (dk. 21), Bruno (dk. 65), Hasan (dk. 77) Eskişehirspor

Sarı kart: Yusuf Abdiloğlu, Alican (Altınordu), Akaminko (Eskişehirspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

7′ Hürriyet'in ceza sahası dışında gelişine şutunda top kaleci Erce'de kaldı.

GOOOOL! 20′ Ceza sahasında Hürriyet'in düşürülmesi sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Erkan, meşin yuvarlağını ağlarla buluşturdu. 1-0

28′ Ceza sahası içinde topla buluşan Ofoedu'nun şutu üst direkten döndü. Dönen topa Erkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

56′ Ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan'ın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

GOOOOL! 65′ Topla ceza sahasına giren Dorukhan’ın pasında Bruno meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

GOOOOL! 77′ Murat'ın ceza sahası içine ortaladığı topla buluşan Hasan, topu ağlara yolladı. 3-0

Etiketler
altınordu eskişehirspor
Son güncelleme: 17:18 | 15.01.2017
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