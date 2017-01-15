Evkur Yeni Malatyaspor’da istifa şoku!

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’da Sivasspor müsabakasının ardından 3 yönetici istifasını açıkladı.

Evkur Yeni Malatyaspor’da Mali İşler Sorumlu Ahmet Güler, Futbol Şube Sorumlusu Ednan Çoban ve Asbaşkan Ahmet Bağdat istifa ettiklerini açıkladı. Evkur Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz hafta içerisinde yönetimde istifa olduğu yönünde bazı haberler ortaya çıkmış ancak yönetim bu haberleri yalanlamıştı. Sivasspor müsabakasının ardından toplanan yönetim, yaptığı görüşme sonrasında istifasını sunan 3 ismin istifasını da kabul etti.

Hüseyin Kalpar`dan taraftara büyük tepki Ligin ikinci yarısına Çaykur Rizespor mağlubiyetiyle başlayan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Hüseyin Kalpar, maç sonunda taraftara tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku

“Kişisel çıkarlarımız Malatyaspor'da aldığımız görevlerin önüne geçmemelidir”

İstifa eden yöneticiler ortak açıklamasında, “Yeni Malatyaspor camiasına ve Malatyalı sevenlerimize saygılarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Biz yöneticiler şunu iyi bilmelidirler ki, hiç bir mevki ve makam, Malatyaspor'dan daha değerli değildir. Kişisel çıkarlarımız Malatyaspor'da aldığımız görevlerin önüne geçmemelidir. Bu sebepten kulübümüze Sivasspor maçı öncesi zarar gelmemesi nedeniyle yapmış olduğumuz istifaları hiçbir basın açıklaması yapmadan, görevlerimizin başında olduğumuzu bildirdik. Yapmış olduğumuz bu eylem biz Malatya sevdalıları için kulübümüzün her şeyin üzerinde olduğu düşüncesindedir. Ancak bu iyi niyetimizi bazı yönetici arkadaşlar kötüye kullanmıştır. Bu düşüncemizi siz değerli Malatyaspor camiasının takdirine bırakıyoruz. Görevlerimize son verdiğimizi ve istifa ettiğimizi bildirmek istiyoruz. Bu aşamadan sonra Evkur Yeni Malatyasporumuza başarılar dileriz” ifadeleriyle istifalarını duyurdular.