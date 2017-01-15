Fenerbahçe 2-2 Adanaspor / Maç Özeti

Fenerbahçe zirve yarışında beklemediği bir kayıp yaşadı! Sarı-lacivertliler iki kez geriye düştüğü Adanaspor karşılaşmasında rakibiyle 2-2 berabere kaldı. Zirveyle aradaki fark 7'ye çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe, 10 bin taraftarın önünde oynanan maçta Adanaspor’u konuk etti. Ülker Stadı’ndaki mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Başakşehir ve Galatasaray’ın kazandığı haftada 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, zirvenin 7 puan gerisinde kaldı. Adana temsilcisi ise Başakşehir’in ardından Fenerbahçe’den de 1 puan almayı başardı.

Orta sahada Aatıf’ın kaptırdığı top sonrası Renan araya nefis bir pas bıraktı. Ceza sahası dışında topu alan Magaye, içeriye çok iyi girdi ve Volkan’ı da çalımlayıp hafif sol çaprazdan topu boş ağlara gönderdi: 0-1.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

TOPAL ATTI, SAKATLANDI!

Yenilen golden sonra Fenerbahçe iki gol pozisyonu yakaladı ancak sonuca ulaşamadı. Maçın 40. dakikasında Mehmet Topal maça 1-1’lik dengeyi getirdi. Sarı-lacivertlilerin sağ kanattan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Skrtel çok sert vurdu, Itandje nefis çıkardı. Devamında oluşan karambolde topu önünde bulan Mehmet Topal düzgün bir vuruşla ağları sarstı. Milli futbolcu bu golden 4 dakika sonra arka adalesinden sakatlanarak oyundan alındı.

Fenerbahçe`den Aatıf`a büyük tepki Fenerbahçe'nin Adanaspor karşısında maçı uzun bir süre 2-1 geriden takip etmesi Kadıköy'deki taraftarları sinirlendirdi. Seyirciler hıncını takımdan gitmeyerek Mehmet Ekici transferine taş koyan Aatıf'tan çıkardı. İlgili Haberi Oku

ADANASPOR YİNE ÖNE GEÇTİ

45+1’de ise Adanaspor bir kez daha öne geçti! Fenerbahçe ceza alanı dışında topu alan Magaye, araya nefis bir top bıraktı. Hafif sağ çaprazda topla buluşan Roni karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla ağları sarstı: 1-2.

İkinci yarıda acil gol bulup beraberlik sonrasında öne geçmek isteyen Fenerbahçe aradığı golü 78. dakikada buldu! Birçok pozisyondan yararlanamayan Advocaat’ın öğrencileri, Adanaspor’u yarı sahaya hapsetti!

MAÇ KADROSU

BERABERLİK PENALTIYLA GELDİ!

Fenerbahçe’nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda topu önünde bulan Skrtel penaltı noktası üzerinden sert vurdu, Koman’ın eline çarpan top sonrası hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 78. dakikada topun başına geçen Fernandao, durumu 2-2’ye getirdi.

Geride kalan dakikalarda Fenerbahçe bastırdı, Adanaspor direndi! Sarı-lacivertliler ligin son sırasında yer alan rakibi karşısında duraklama dakikalarında iki kez gole çok yaklaşsa da skor değişmedi!

Fenerbahçe bu sonuçla 32 puanla 4. sırada yer alırken, Adanaspor 11 puanla 17. sıraya yükseldi.

Fenerbahçe`de Mehmet Topal sakatlandı Fenerbahçe'de orta sahanın değişilmez ismi Mehmet Topal sakatlanarak oyuna devam edemedi. İlgili Haberi Oku