Galatasaray zirveye koşuyor

Galatasaray’da işler Fenerbahçe yenilgisinin ardından tamamen değişti. Ezeli rakibine boyun eğdikten sonra harika bir ivme yakalayan Galatasaray, son 6 haftada sadece Osmanlıspor ile berabere kalırken, önüne geleni devirdi. Dün de Konya'ya rakip olan Aslan, 51. dakikada Sabri'nin ayağından gelen golle son 6 maçtaki 16. puanını aldı. Garry Rodrigues'in harika pasında fileleri bulan Sabri, eleştirilere de son noktayı koydu.
Böylece maç fazlasıyla birlikte 2. sıraya oturan Galatasaray, lider Medipol Başakşehir'i 3 puan geriden takip etmeyi sürdürdü. Atiker Konyaspor’a karşı ligdeki yenilmezlik serisini 20 maça yükselten sarı-kırmızılılarda özellikle yeni transfer Garry Rodrigues gösterdiği performans ile herkesi kendisine hayran bırakmayı başardı. Önümüzdeki hafta Kardemir Karabükspor’a konuk olmaya hazırlanan Galatasaray'ı daha sonra 3 hafta rahat bir fikstür bekliyor.