Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor / Maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor, yeni stadının açılış maçında Antalyaspor karşısında ağır bir yenilgi aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Antalyaspor, Gaziantepspor’a yeni stadında konuk oldu. Mücadeleyi Antalyaspor 3-0 kazandı. Gaziantepspor’da Musa Nizam 70’inci dakikada çift sarı kartla oyun dışında kaldı.

35 bin kişi kapasiteli Gaziantep Arena’da 7 bin küsür biletli seyirci vardı. Yeni stat ve yeni teknik direktör Gaziantep temsilcisine ivme getiremedi. Konuk takımın gollerini M’Billa Etame, Chico ve Deniz Kadah kaydetti.

Antalyaspor 25 puana yükselirken Gaziantepspor 11 puanda kaldı.

Süper Lig’de Gaziantepspor bir sonraki maçını evinde Gençlerbirliği ile oynayacak. Antalyaspor ise Osmanlıspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2’nci dakikada ceza sahası içerisine yapılan ortaya iyi yükselen Muhammet Demir’in kafayla kaleye gönderdiği top kaleci Fornezzi’de kaldı.

11’inci dakikada Hintum’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna yükselen Muhammet Demir’in kafa vuruşunda top Celustka’dan sekip yeniden kornere çıktı. Hintum’un kullandığı korner atışında ise Musa’nın kafa vuruşunda top yan direkten döndü. Top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

23’üncü dakikada Danilo’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Mbilla, kafayla vurdu: 0-1.

27’nci dakikada Danilo’nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu Chico önünde buldu. Chico’nun bekletmeden vuruşunda top ikinci kez fileleri havalandırdı: 0-2.

38’inci dakikada Eto’o’nun pasıyla topla buluşan Sakıp, kaleye şutunu çekti. Kaleci Gökhan’dan dönen topa Danilo vurdu ancak tehlike son anda savunma tarafından uzaklaştırıldı.

42’nci dakikada Barış’ın sağ kanattan ortasına yükselen Abdülkadir kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Fornezzi’nin üzerinden auta çıktı.

50’nci dakikada Hintum’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Elyasa topu geriye gönderdi. Muhammet Demir’in vuruşunda Chico, topu kafasıyla kornere göndererek tehlikeyi önledi.

58’inci dakikada sol kanatta Eto’o’nun pasıyla topla buluşan Danilo pasını Deniz’e verdi. Deniz, düzgün vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

70’inci dakikada hakem, Gaziantepsporlu Musa’nın Chico’ya yaptığı hareketi faul olarak değerlendirdi ikinci sarı kartla oyun dışı bıraktı.

Karşılaşma konuk takım Antalyaspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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