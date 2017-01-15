Gaziantep’te sadece 7 bin kişi vardı!

120 milyon Lira'ya yapılan 35 bin 574 kişilik stada ilk maçta sadece 7 bin kişi geldi!

Gaziantep’te 120 milyon Lira’ya inşa edilen 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Stadyumu’ndaki ilk maç, 2 Spor Toto Süper Lig takımı Gaziantepspor ile Antalyaspor arasında oynandı, müsabakayı 7000 seyirci izledi.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ VARDI

Stadyumdaki ilk karşılaşma nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı, taraftar ve araçlar 2 defa arandı. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) Beylerbeyi Mahallesi’nde 158 bin 883 metrekarelik alanda yapımına 3,5 yıl önce başladığı stat, 120 milyon liraya mal oldu.

Gaziantep Stadyumu’nda ilk maç, bugün oynandı. Gaziantepspor’un Kamil Ocak Stadı’nda 42 yıl oynadığı maçları, bugünden itibaren 35 bin 574 seyirci kapasiteli Gaziantep Arena Stadyumu’nda oynanmaya başlandı. 1363 araç kapasiteli otoparka sahip stattaki ilk karşılaşma öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu stadyum çevresinde özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu güvenlik güçleri tarafından yoğun güvenlik önlemi alındı.

Stat çevresine ise olası gerginliklere karşı TOMA’lar konuşlandırıldı. Stadyuma gelen araçlar, polis ve özel güvenlik görevlileri tarafından 2 defa arandıktan sonra içeriye alındı.

Gaziantepspor 0-3 Antalyaspor / Maç özeti Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantepspor, yeni stadının açılış maçında Antalyaspor karşısında ağır bir yenilgi aldı. İlgili Haberi Oku

İLK MAÇ BİLETİ 10 LİRA

Stadyumdaki ilk maç nedeniyle VIP 20, diğer tribünlerin bilet fiyatları ise 10 liradan satıldı. Gaziantepspor yönetiminin aldığı kararla 18 yaş altı taraftarlar ise karşılaşmayı ücretsiz izledi. Karşılaşmayı izleyen taraftarlara Gaziantepspor forması hediye edilirken, üst tribünlerin güvenlik nedeniyle kapalı tutulduğu karşılaşmayı Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de aralarında bulunduğu yaklaşık 7000 kişi izledi.

STATTA İLK GOLÜ MBİLLA ATTI

Statta ilk golü maçın 23’üncü dakikasında Antalyasporlu Mbilla kaydederken, tesisin resmi açılışının ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.