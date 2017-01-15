Göztepe 2-4 Denizlispor / Maç özeti

Deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Denizlispor, son 10 dakikasına yenik girdiği mücadeleden 4-2 galip ayrılmayı başardı.

TFF 1. Lig'in 17. haftasında Denizlispor'u konuk eden Göztepe, rakibine 4-2'lik skorla mağlup oldu. Maçta taraftarlar, İzmir'de yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden şehit Fethi Sekin maskeleri taktı. Mücadeleyi şehidin kızı Zeynep Dila Sekin de izledi.

Stat: Bornova

Hakemler: Murat Özcan, Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım

Göztepe: Günay, Fuchs (Emre dk. 46), Lokman, Gençer, Leo, Gosso, Doğa (Leroy George dk. 56), Murat (Sinan dk. 85), Halil, Tayfur, Adis Jahovic

Denizlispor: Asil Kaan, Alperen, Cenk, Ömer Alp, Kerem Can, Burak, Berkan (Sankoh dk. 60), Ziya, Anıl (Andre Moritz dk. 68), Kappel, Yasin

Goller: Yasin Ozan (dk. 41 ve 86), Kappel (dk. 80), Moritz (dk. 90+3 pen.) (Denizlispor), Tayfur (dk. 55) Adis Jahovic (dk. 76 pen.) (Göztepe)

Sarı kartlar: Burak, Kerem Can, Cenk (Denizlispor), Doğa, Murat, Leroy, Tayfur (Göztepe)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Murat Akın’ın kullandığı köşe atışında Lokman’ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

7′ Leo'nun pasında topla buluşan Adis'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Kaan'da kaldı.

27′ Gosso'nun rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top kaleci Kaan'da kaldı.

GOOOOL! 41′ Ceza sahasında topla buluşan Yasin Ozan'ın vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

52′ Halil'in pasında topla buluşan Adis'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

GOOOOL! 55′ Halil'in ortasında Tayfur’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

GOOOOL! 70′ Göztepe penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Adis Jahovic, topu ağlara yolladı. 2-1

GOOOOL! 80′ topla buluşan Kappel topu ağlara gönderdi. 2-2

GOOOOL! 86′ Kaptığı topla ceza sahasına giren Yasin Ozan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-3

GOOOOL! 90+3′ Denizlispor'un kazandığı penaltıyı kullanan Moritz, topu ağlara gönderdi. 2-4