Hızlı Rodrigues

Konyaspor maçının 46. dakikasında Josue’nin yerine oyuna dahil olan Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, 51’de Sabri’nin attığı golün yaratıcısı oldu. Yunanistan’da Speddy (Hızlı) lakabını alan Cape Verdeli futbolcu, sarı-kırmızılı kariyerine de efsane başladı.

Sezon başında yapılan transferler ile eleştirilen Galatasaray, bu kez turnayı gözünden vurmuşa benziyor. PAOK'tan 3.5 milyon Euro karşılığında alınan Garry Rodrigues süre aldığı 45 dakikada ağızlarda harika bir tat bıraktı. 46'da Josue'nin yerine oyuna dahil olan Cape Verdeli futbolcu, sadece 5 dakika sonra Sabri'ye golü attıran isim oldu.

Rıdvan Dilmen`den Garry Rodrigues`e Bruma benzetmesi Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1- 0 yendi. Maçtan sonra Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yayınlanan %100 futbol programında sarı kırmızılı takımın yeni transferi Garry Rodrigues hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Sneijder’in pasıyla sol kanattan bindiren 26 yaşındaki futbolcu, Sabri'ye harika bir top göndererek takımının öne geçmesini sağladı. Rodrigues maç sonunda şu ifadeleri kullandı:

“Oyuna girip skora katkı verdiğim için mutluyum. İlk maçımda gol pası verdim. Garry Rodrigues'in kim olduğunu göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlarıma yardım etmeye çalışan bir takım oyuncusu olduğumu düşünüyorum.”