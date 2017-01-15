Kasımpaşa 3-0 Gençlerbirliği / Maç özeti

Sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan Kasımpaşa, rakibini 15 dakikada içinde bulduğu üç golle mağlup etmeyi başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup etti.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Son haftaların formda iki takımının mücadelesi beklentilerin aksine oldukça çekişmesiz geçti. İlk 15 dakikada ne olduğunu anlayamadan 3-0 geriye düşen Gençlerbirliği, geri dönmeye çalışsa da bunu başaramadı. Ümit Özat ile iyi bir çıkış yakalayan Ankara temsilcinin yükselişi Kasımpaşa’da son buldu. Titi’nin 4. dakikada kazanılan penaltıda ağlara gönderdiği topla öne geçen ev sahibi ekip, rakibi golün şokunu atlatamadan Adem Büyük ve Pavelka’nın golleri ile 16. dakikada skoru 3-0 yaptı. İlk yarının kalan dakikalarında Gençlerbirliği, ikinci yarıda ise her iki takım yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 3-0 sona erdi.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

4′ Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Veysel'e Aydın'ın müdahalesi sonucunda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

GOOOOL! 5′ Titi'nin kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hopf'un ters köşesinden ağlarla buluştu. 1-0

GOOOOL! 13′ Sağ kanattan Tunay'ın ortasında arkada direkte topla buluşan Adem'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

GOOOOL! 16’C eza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Koita'nın vuruşunda kaleci Hopf dönen topu Pavelka tamamlayarak ağlara gönderdi. 3-0

34′ Serdar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı ortada arka direkte bulunan Muric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

37′ Serdar'ın uzaktan sert vuruşunda kaleci Ramazan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54′ Ceza sahası içi sol tarafından Koita'nın ortasında arka direkte topla buluşan Tunay'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

73′ Tunay Torun'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda kaleci Hops, yerde seken topu güçlükle çeldi.

75′ Tunay'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Koita'un şutunda top yandan auta çıktı.

82′ Orhan Şam, topa ele müdahale edince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

ISI HARİTASI

Bu galibiyetle puanını 21 yapan Kasımpaşa 10. sıraya yükselirken, 22 puanda kalan Gençlerbirliği 8. sırada yer aldı.