Kurtuluş gençlerde

Murat ÖZDEMİR yazdı...

Trabzonspor, tarihi boyunca hep kendi yetiştirdiği oyuncularla başarıya ulaştı.

Trabzonspor'u, ‘Karadeniz Fırtınası'na dönüştüren hep bünyesinden çıkan oyuncular oldu. Ne zaman altyapı unutulup özellikle yabancılara değerinden fazla paralar ödendi, Trabzonlu oyuncular bir tarafa bırakıldı, bordo-mavili kulüp başarıdan uzaklaştı. Son Bursa maçında herkesin dikkatini çeken oyuncu milyon Euro'lar verilen biri değil, 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı idi.

Topu alışı, sürüşü, kendine olan özgüveni ile bir cevher gibi parladı. Golünü attı, asistini yaptı. Adata tırnaklarıyla kazıyarak buralara geldi, formayı kaptı. Artık sıra bu cevheri işlemeye geldi. Burada iş, yönetim ve teknik ekibe düşüyor. Doğru yönlendirilir ve gereksiz şımartılmazsa Yusuf Yazıcı önümüzdeki yıllara damgasını vurur. Böyle gençlere her kulübün, özellikle de milli takımın çok ihtiyacı var. Eminim yıllardır Türk futboluna birçok futbolcu hediye eden Trabzonspor'un altyapısında Yusuf gibi nice yıldız adayları vardır. Mesele o gençlere inanmakta, onları iyi yetiştirip doğru zamanda sahaya sürebilmekte.

Trabzonsporlular geçmişine bakarsa ne demek istediğimi daha iyi anlar.