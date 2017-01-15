Manchester United Zlatan’a duacı

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Zlatan Ibrahimovic'in son bölümde gelen golüyle Liverpool karşısında yenilmekten kurtuldu.

İngiltere Premier Lig’de 21. hafta maçlarında Manchester United ile Liverpool karşı karşıya geldi. Old Trafford’da Kırmızı Şeytanlar, 1-0 geride götürdüğü karşılaşmayı Zlatan Ibrahimovic’in 84. dakikadaki golüyle dengeye getirdi ve 1 puan kazandı.

Liverpool’ın golünü 27. dakikada penatıldan James Milner kaydetti. Manchester United, 84’te Ibrahimovic’in kafa golüyle eşitliği sağladı. Başka golün olmadığı karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Liverpool bu skorla birlikte 45 puana yükselirken, Manchester United 40 puanda haftayı kapadı.

İngiltere Premier Lig’de Manchester United ligde bir sonraki hafta Stoke City deplasmanına gidecek. Liverpool ise evinde Swansea City’yi konuk edecek.