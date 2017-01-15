Mehmet Ekici’ye ‘Yıldırım’ zam

Trabzonspor Başkanı MuharremUsta ile görüşecek olan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Mehmet Ekici için bonservisi 2 milyon Euro’ya çıkarttı. İstanbul’da bulunan ve “İlle de Fener” diyen 26 yaşındaki orta sahanın transferinin açıklanması an meselesi...

Transferi yılan hikâyesine dönen Trabzonsporlu Mehmet Ekici için Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım bizzat devreye girdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun bonservisini önce 1 milyon 750 bin Euro'ya yükselten Yıldırım, daha sonra Karadeniz ekibinin Başkanı Muharrem Usta'yı arayarak “Rakamı 2 milyon Euro'ya çıkartıyoruz. Bu transfer için yüz yüze görüşmemiz gerekiyor” dedi.

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USTA İLE GÖRÜŞECEK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta ile İstanbul'da bir görüşme yaparak Ekici transferine son noktayı koyacak. Aynı zamanda Kanarya'nın sağlık sponsorluğunu yapan LİV Hospital'ın sahibi de olan Muharrem Usta ile yakın ilişkileri bulunan Yıldırım, 26 yaşındaki orta sahanın sarı-lacivertlilere gelmek istediğini belirterek bu transferde kendilerine kolaylık gösterilmesini isteyecek.

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EKİCİ İSTANBUL'A GELDİ

Mehmet Ekici, Trabzon'un Bursa ile oynadığı maç sonrasında İstanbul'a geldi. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertli yöneticilerle görüşerek düşüncelerinde bir değişiklik olmadığını söyledi. 26 yaşındaki orta saha “Fenerbahçe'ye söz verdim. Gerekirse sezon sonunda bedelsiz olarak sarı-lacivertli formayı giyeceğim” diyerek görüşünü dile getirdi. Fenerbahçe yönetimi, “Bedel öderim” diyen ve kadro dışı kalan Ekici için bastırıyor.