Ozan Tufan taraftardan özür diledi

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ozan Tufan, Adanaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Fenerbahçe kendi sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonu sarı-lacivertli futbolcu Ozan Tufan mücadeleyi değerlendirdi.

İşte o açıklamaları;

“Soyunma odasında kenetlendik. 2. yarıya daha iyi çıktık ama, bazen istediklerimizi yapamadık saha içerisinde. Bu soğukta buraya gelen herkese teşekkür ediyorum ve tekrardan özür dileyerek kapatmak istiyorum. Her takım kaybedebilir, tekrar telafisi olacağını, tekrar yüzümüzün güleceğini düşünüyorum. Volkan ağabeyin de dediği gibi, bizim bizden başka kimseden dostumuz yok.”

Volkan Demirel: Bizim bizden başka dostumuz yok Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel, maç sonunda açıklamalarda bulundu. Demirel, şampiyon olmak için hakemleri de yenmelerini gerektiğini söyledi. İlgili Haberi Oku