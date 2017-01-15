Pablo Zabaleta atağı

Galatasaray, Manchester City’nin gözden çıkardığı sağ bek Pablo Zabaleta için harekete geçti

Sağ bekten istediği verimi alamayan Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Manchester City'nin gözden çıkardığı oyuncular arasında yer alan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Pablo Zabaleta ile temaslara başlayan sarı-kırmızılılar, ilk önerisini yaptı.

Galatasaray zirveye koşuyor Süper Lig'de son 6 haftadaki 16. puanını alan Galatasaray, 51. dakikada Sabri'nin attığı golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Maç fazlasıyla 2. sıraya yükselen Aslan, Başakşehir'i takibini sürdürdü İlgili Haberi Oku

3 yıllık istiyor

Görüşmede Arjantinli futbolcunun 3 yıllık sözleşme istediği belirtildi. Galatasaray ise 2+1 yıllık sözleşme ve sezonluk 2 milyon Euro teklif etti. Zabaleta, Galatasaray yönetiminden düşünmek için süre isterken tecrübeli oyuncunun hafta başında net yanıt vermesi bekleniyor.