Rıdvan Dilmen, Başakşehir’in transferini açıkladı

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig lideri Medipol Başakşehir'in, Schalke 04'ün Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara'yı 3 milyon Euro'ya transfer ettiğini söyledi.

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Adanaspor maçı sonrası NTV Spor’da yaptığı değerlendirmeler sırasında bir de transfer açıkladı.

Dilmen, “Başakşehir, Schalke’nin sağ bekini aldı, 3 milyon Euro’ya bu transfer bitti” dedi.

Rıdvan Dilmen’in sözünü ettiği Schalkeli futbolcu Junior Caiçara, 27 yaşında ve 1.72 metre boyunda.

Brezilya’da Santo Andre kulübünde futbola başlayan Caiçara daha sonra Alagoano ve Santo Andre takımlarında oynadıktan sonra 2010-11 sezonunda Avrupa’ya gidip Portekiz’de Gil Vicente takımında forma giydi. Burada bir sezon oynayıp geri dönen Caiçara, 2012-13 sezonunda Bulgar ekibi Ludogorets’e transfer oldu. 3 yıl süren Ludogorets macerasının ardından 2015-16 sezonunun başında Schalke 04’e geldi.

Junior Caiçara bu sezon 9 maçta forma giyerken, 1 gol attı, 1 asist yaptı.