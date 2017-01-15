Rodrigues ateşi yaktı

Galatasaray’ın Konya deplasmanındaki önceliği gol yememekti. Eren ve hemen arkasında oynayan Sneijder dışındaki oyuncular savunma güvenliğini ön planda tuttu. Hücum bölgesinin kanatlarında oynayan Josue ve Sabri fazla ileri çıkamadı. Organize ve baskılı oynayan Konyaspor'un geliştirdiği ataklarda Sneijder bile geriye gelip arkadaşlarına yardımcı olurken, Galatasaray ikinci bölgeden atağa çıkmakta zorlandı. İleride tek başına kalan Eren de haliyle etkisiz kaldı. İlk yarıda Galatasaray'ın iki kanat beki de çok açık verdi.

Galatasaray çok yavaş yürüyerek oynamaya çalıştı, bir de yana ve geriye oynaması eklenince sanki sahada sarı-kırmızılılar yoktu. Selçuk, ağırlığını koyamadı. İkinci yarıda yeni transfer Rodrigues farkını hissettirdi. Çizgiyi iyi kullanan, ayaklarına hâkim olan Rodrigues golü hazırlarken, o ana kadar yokları oynayan Sabri'nin golünün hazırlayıcısı oldu.

İşin komik yanı Sabri'nin, Galatasaray'ın en iyi oyuncusu gibi oynamasıydı. Şutları ve kafa vuruşlarıyla adeta takımın yeni santrforu gibiydi.

İkinci yarı daha istekli Galatasaray vardı sahada. Konyaspor ise sağ beki Skubic'in bulduğu pozisyonlarla Galatasaray kalesini yokladı. Rangelov, Milosevic, Ömer Ali ve Bajic de Galatasaray savunmasını yıprattı. Sarı-kırmızılılar koşmayı, yer değiştirerek hareketli oynamayı, pres yapmayı unutunca kalesinde tehlikeler yaşadı, Konya yüzde yüz gol pozisyonlarını harcadı. Ali Çamdalı'nın hakeme yaptığı itirazları çoğaltıp tehditvari hareket ve konuşmaları nedeni ile kırmızı kart görmesi Konya'yı zora düşürdü.

Sonuç olarak devre arasını iyi değerlendirmemiş bir Galatasaray vardı sahada. Rodrigues, takım arkadaşlarına uyup yürüyerek oynamaz, bu maçtaki gibi oynarsa Galatasaray'a çok faydalı olur. Seyirciyi ayağa kaldıracak, takımı ateşleyecek yetenekte bir oyuncu olduğu izlenimi bıraktı bende.