Rodrigues, Riekerink’e ders verdi

Galatasaray’da son günlerin sorunu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan çalışmaların sonunda ortaya çıkan tablonun Galatasaray kalitesinin çok uzağında olması. Futbolu yönetenler ve Riekerink hayatlarında Galatasaray büyüklüğünde bir marka ile çalışmadıkları için istenilen vizyon ne sahada ne de saha dışında ortaya konabiliyor.

Konyaspor karşısında da gördük ki Galatasaray'da Riekerink taktik vermese, şahsi kalitesine uygun talimatları ile futbolcularını yönlendirmese sadece, “Çıkın Galatasaray gibi oynayın” dese bu takım daha başarılı olur. Riekerink, Galatasaray'ın başına geldiğinden bu yana bu takım yana pas, geriye pas, top bizde kalsın düşüncesi dışında saha içinde hiçbir şey yapmıyor. Topu alalım, rakip sahaya en hızlı şekilde inelim, risk alalım düşüncesi kendisinde yok çünkü korkuyor ve risk alamıyor. Büyük markaların en büyük özelliği akılla ve tecrübeyle sabit riskleri alabilmeleridir.

Konya'da ilk 45 dakikada resmen sahada ezilen bir Galatasaray vardı. Maçın ikinci yarısında Rodrigues oyuna girdi ve yeni transfer olması sebebiyle henüz Teknik Direktör Riekerink'in taktiksel dehasından faydalanamadığı için kendi bildiğini yaptı, Galatasaray da bu sayede golü bulabildi. Büyük takımların taktikleri topu en hızlı şekilde rakip kaleye getirme ve oyunu orada oynama üzerine kuruludur. Riekerink bunun farkında olmadığı için Rodrigues hocasının zihniyetinin dışına çıkarak büyük takım futbolcusuna ve taktiğine uygun hareket etti. Rakip kaleye inmeyi hedefledi, sonuçta galibiyeti getiren icraatı yapmış oldu.

Galatasaray kazandı ama halen daha kaliteli temsil sorunu devam ediyor. İşin başında kim, “Riekerink Galatasaray'a teknik direktörlük yapabilir” dediyse ve halen daha kim arkasında duruyorsa işte o isimler Hollandalı teknik adamı da yanlarına alarak kenara çekilmeliler. Çekilmeliler çünkü Konya'da Sukubic yerine başkası olsa Rodrigues, Riekerink etkisi altına girmiş olsa Galatasaray için 90 dakika yine istenilen sonuçla tamamlanmayabilirdi.