Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Sen ne yaptın Tyler Honeycutt!

All-Star 20017 Metlife Smaç Yarışması'nı Anadolu Efes'ten Tyler Honeycutt kazandı.
17:5915 Ocak 2017
0
Sen ne yaptın Tyler Honeycutt!

Spor Toto All-Star 2017 MetLife smaç yarışmasında Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece) ve Jan Vesely (Fenerbahçe), birincilik için mücadele verdi.

Yarışmada Tyler Honeycutt, Stefan Moody ve Josh Owens, finale kaldı. Final mücadelesinde Anadolu Efes oyuncusu Honeycutt yaptığı güzel smaçlarla birinciliği elde etti.

Bu yarışmaya katılacağı duyurulan Furkan Korkmaz, kasığında yaşadığı sorun nedeniyle organizasyonda yer almadı. Dereceye giren basketbolculara ödüllerini TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Deniz Yurtseven takdim etti.

Etiketler
anadolu efes Spor Toto All-Star Tyler Honeycutt
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER