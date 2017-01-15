Trabzonspor’u yoğun fikstür bekliyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda yoğun bir maç temposunun içine giriyor.

Süper Lig'in ikinci yarısına 13 Ocak'ta deplasmanda Bursaspor ile oynadığı maçla başlayan Trabzonspor, hem lig hem de kupada iki ayrı kulvarda yoğun bir maç trafiği yaşayacak. 18 Ocak'ta kupada Gümüşhanespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 22 Ocak'ta lig maçında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek. 26 Ocak'ta kupada H Grubu'nda son maçına çıkacak olan bordo mavililer, üç gün sonra 29 Ocak'ta ligde 19'uncu hafta mücadelesinde sahasında Gaziantepspor'u ağırlayacak. Trabzonspor, 11 günlük süreçte ikisi deplasmanda 4 maç yapacak.

YANAL'DAN İKİ AYRI TAKIM

Trabzonspor teknik direktörü Ersun Yanal, sıkışık fikstür nedeniyle bu süreci en karlı şekilde geride bırakmanın hesaplarını yapıyor. 11 günde 4 maç oynayacak olan bordo mavililerde Yanal’ın kafasında iki ayrı kadro kurduğu ve bu süreçte tüm oyuncularından faydalanmayı planladığı kaydedildi. Hem lig hem de kupada başarılı sonuçlar elde etmek isteyen teknik direktör Yanal'ın, futbolcularını bu maçlara motive etmeye çalıştığı kaydedildi.

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarıya 2-1'lik Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor'da gözler Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 5'inci hafta mücadelesinde Gümüşhanespor ile oynanacak maça çevrildi. Bursaspor maçının ardından bir gün izin yapan bordo mavililer Gümüşhanespor maçının bugün hazırlıklara başlayacak.

MUSTAFA YUMLU AKHİSAR BELEDİYESPOR İLE GÖRÜŞECEK

Trabzonspor'un Hugo Rodallega transferinde Akhisar Belediyespor'a bir miktar paranın yanı sıra bonservisini vermeyi planladığı Mustafa Yumlu'nun, yarın Akhisar Belediyespor yönetimiyle görüşeceği öğrenildi. Antalya kampının sona ermesinin ardından kafileden ayrı olarak Trabzon'a dönen 29 yaşındaki savunma oyuncusunun, yarın yapılacak görüşmenin ardından Akhisar Belediyespor'a transferinin şekilleneceği bildirildi.