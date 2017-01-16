Antalyaspor’a baba primi

Gaziantepspor’u yeni stadyumunun açılış maçında mağlup eden Antalyaspor’da, maçın ardından uçakta galibiyet sevinci yaşandı.

Kırmızı-beyazlı futbolcular uçakta Başkan Ali Şafak Öztürk'ten belirlenen galibiyet primini arttırmasını talep ederken, sürpriz aynı uçakta yolculuk yapan baba Fikret Öztürk'ten geldi ve yönetimin belirlediği primi 50 bin TL'ye tamamlama sözü verdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına deplasmanda Gaziantepspor'u yenerek başlayan Antalyaspor, puan sıralamasında 7. sıraya kadar yükseldi. Puanını 25 yapan Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, Gaziantepspor maçının coşkusunu dönüşte uçakta doyasıya yaşadı. Antalyaspor yöneticileri, taraftar, teknik ekip ve altyapı sporcularının yer aldığı özel uçakta kazanılan 3 puan söylenen marşlarla kutlandı. Uçak havalanmadan önce Antalyaspor’un maçtaki ilk golünü atan M'billa başta olmak üzere bütün futbolcular, uçağın arka bölümünden yönetimin yer aldığı ön bölüme marşlar söyleyerek ilerledi. M'billa başta olmak üzere diğer futbolcular ‘büyük başkan’ tezahüratı yaptı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ten galibiyet primini açıklamasını isteyen futbolcular, Başkan Öztürk’ün, futbolcuların isteğine esprili surat ifadeleriyle sessiz kalması üzerine M'billa ve beraberindekiler Başkan Öztürk’ün babası Fikret Öztürk’e ‘büyük baba’ tezahüratı yaptı. Baba Fikret Öztürk, futbolculara ‘Başkan orada o ne derse o olur' dedi. Bu söylemlerin üzerine M'billa ve futbolcular ‘Başkan yorgun, büyük baba’ diyerek şakaya devam ettiler.

Futbolcularla yaşanan ilginç diyaloğun ardından iş adamı Baba Fikret Öztürk, “Yönetimin vereceği prim ne kadarsa, ben de 50 bin liraya tamamlayacağım” diyerek galibiyet primini yükseltme sözü verdi. Yönetimin 15 bin lira olarak karar aldığı galibiyet primi, uçakta yaşanan coşku ve Baba Fikret Öztürk’ün de verdiği destekle 50 bin TL'ye yükseldi. Primin 50 bin TL'ye yükselmesinin ardından futbolcular ‘büyük baba’ tezahüratları yaptı. Futbolcular daha sonra coşkuyla uçağın arkasında bulunan koltuklarına geri döndüler.