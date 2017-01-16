Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, Osmanlıspor maçının 62. dakikasında sakatlanarak yerini Beck'e bıraktı.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor deplasmanına çıkan Beşiktaş’ta Gökhan Gönül sakatlandı. Maça ilk 11’de başlayan milli futbolcu, 62. dakikada kendisini yere bırakarak oyundan çıktı.

Sekmeye başlayan ve yedek kulübesine işaret yapan Gökhan, Beck kenarda hazır olduktan sonra kendisini yere bıraktı ve oyun çıktı.

Babel ilk maçında sakatlandı Beşiktaş 17. haftadaki Osmanlıspor maçında 2 sakatlık şoku yaşadı. Gökhan Gönül ile yeni transfer Ryan Babel, sakatlıkları nedeniyle 90 dakikayı tamamlayamdı. İlgili Haberi Oku