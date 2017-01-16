Bu orta saha ile zor

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında başarılı olmuş tek bir hücum planı vardı. Topu hızlı oynayıp Lens'in bireysel kalitesiyle kontrataklardan etkili oluyorlardı. Ceza sahasına orta yapmak, uzaktan şut çekmek, duran topları etkili kullanmak ya da kısa paslarla rakip kaleye inmek gibi varyasyonların hiçbirinde vasatı aşamadılar. Örneğin savunmayı geride kurup kademe hatası yapmayan her rakip zorluk çıkardı. Adanaspor da aynen böyle başladı maça. Artık tamam dedikleri anda ileriye çıkmaya karar verdiler ve ondan sonrası Fenerbahçe için kâbus gibi geçti. Simon Kajer'in eksikliği net şekilde hissedildi. Yerine oynayan Neustadter yetersiz kaldı. Aslında ciddi bir risk aldı Güney ekibi. Geride boşluklar bırakmışlardı ancak topu kolay kolay kaptırmadıklarından dolayı fazla da fırsat vermediler.

2. yarıda Lens'in sola geçişi, Karavaiev'in oyuna girişi ile Fenerbahçe tempoyu yükseltti. Ama yüksek tempo ve oyuncuların gayreti pozisyona dönüşmedi. 77. dakikaya kadar net bir fırsat olmadı, ancak karambolde Adanasporlu oyuncunun eline çarpan top sayesinde penaltı kazandılar. Çünkü biraz yukarıda yazdığım gibi sorun belli. Advocaat'a fatura çıkarılır mı emin değilim. İlk yarının pek çok maçında aynı durum geçerliydi. Mutlaka birilerinin alınmasını istemiştir. Gerekli transferleri yapmayan yönetimin sorumluluğu yadsınamaz. Haftaya Başakşehir karşısında alınacak bir yenilgi şampiyonluk hayallerinin büyük ihtimalle bitmesine yol açacak. Durum kritik, zaman az. Bu orta saha ile zirve yarışı mümkün değil. Orta sahaya en az 2 transfer şart gözüküyor.

Hollandalı teknik adamın şaşırtan tek kararı Aatif'ı oynatması oldu. Zorla gönderilmek istenen bir oyuncuyu ilk 11'e koyup ondan verim beklemek çok yanlıştı. Adeta bilerek taraftarın önüne atmış oldu.