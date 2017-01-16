Dialiba ve Murat Akça’dan kötü haber

Evkur Yeni Malatyaspor’un fizyoterapisti Savaş Akkaya, sakatların durumuyla ilgili kötü haber verdi. Akkaya, Sivasspor maçında sakatlanan Dialiba’nın 2 ya da 3 hafta, Murat Akça’nın ise daha uzun süre takımdan ayrı kalacağını açıkladı.

Yeni Malatyaspor'da sakatlardan kötü haber. Sivasspor maçında sakatlanan Dialiba'nın en kısa sürede sahalara geri dönmesi için yoğun bir tedavi programı uyguladıklarını kaydeden Akkaya, “Dialiba'nın baldır kasığında ikinci derecede yırtık bulunuyor. İyileşme süreci olarak ortalama 2-3 haftalık bir süreyi ön görüyoruz. Tabii yoğun tedavi süreciyle, tahminimiz iki haftada hazır hale getirmeye çalışacağız. Özel iğneler ve rehabilitasyon ile kasığın daha kısa sürede iyileşmesini sağlayacağız” dedi.

“Milli takım arasından sonraya hazırlayacağız”

Akkaya, Murat Akça'nın omuz köprücük kemiğinde çıkma olduğunu kaydederek, “Eklemlerin operasyonsuz bir biçimde birbirine bağlanması için gerekli işlemler yapıldı. Öngörümüz milli takım arasından sonraki ilk maça onu da hazır hale getirmiş olacağız” diye konuştu.

“Vedat Kapurtu'nun rehabilitasyon süreci devam ediyor”

Kaleci Vedat Kapurtu'nun iyileşme sürecinin devam ettiğini belirten Akkaya, “Vedat Kapurtu'nun rehabilitasyon süreci devam ediyor. Onun net bilgilerini şu anda vermek doğru değil. Çünkü ön çapraz bağı biraz daha zaman isteyen ve rehabilitasyonu kontrollü bir durum. Net bir ön görüşümüz şu an itibariyle yok” dedi.