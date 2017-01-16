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Eczacıbaşı VitrA 1-3 Fenerbahçe / Maç özeti

2016 – 2017 voleybol sezonu Kupa Voley bayanlar yarı final karşılaşmaları, Ankara Başkent Voleybol Salonu’nda, bugün (16 Ocak Pazartesi) oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Yarı final maçları sonunda; VakıfBank ile Fenerbahçe finale çıkan takımlar oldu. Kupa Voley final maçı, yarın (17 Ocak Salı), saat 19.00’da başlayacak.
21:5516 Ocak 2017
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Eczacıbaşı VitrA 1-3 Fenerbahçe / Maç özeti

Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Eczacıbaşı VitrA’yı 3 – 1 mağlup eden Fenerbahçe, adını finale yazdırdı. Ankara Başkent Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın setlerini Sarı-lacivertliler 25-23, 22-25, 21-25, 23-25 önde tamamladı. Bu sonuçla Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni 3-0’la eleyen VakıfBank’la final mücadelesine çıkacak.

Eczacıbaşı VitrA 1-3  Fenerbahçe

Salon: Başkent Voleybol Salonu

Hakemler: Onur Hoşnut, Bülent Bozkurt

Eczacıbaşı VitrA: Nilay, Kosheleva, Büşra, Boskovic, Hande, Thaisa, (Gülden (L), Neslihan, Maja, Simge).

Fenerbahçe: Ezgi, Kim, Dicle, Balkestein-Grouthue, Natalia, Eda, (Melis (L), Merve, Polen, Tomkom, Şeyma).

Setler: 1-3 (25-23,22-25,21-25,23-25)

Süre: 130 dakika (31′, 31′, 35′, 33′)

Son güncelleme: 23:27 | 16.01.2017
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