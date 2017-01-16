Fenerbahçe geç uyandı

Yılmaz VURAL yazdı...

Maç başlarken ortak beklenti, Fenerbahçe'nin, ligin sonuncusu olmasına rağmen iyi top oynayan Adanaspor'a karşı tempo yapıp, oyunu koparması yönündeydi. Fakat maçın başlamasıyla sahada oyuna hâkim, bilinçli oynayan ve ne yaptığını bilen bir Adanaspor vardı.

Yaptıklarıyla ilk yarıya Skrtel damga vurdu. Aatif'a verdiği pası Renan kaptı ve Magaye'ye verdi. Onun şutunda da gol geldi. Aynı Skrtel Fenerbahçe'nin attığı golde de Mehmet Topal'a pası veren isimdi. Adana'nın ikinci golünde ise Magaye ile girdiği mücadelede rakibini engelleyemeyen Skrtel golün yenmesine sebep oldu. Atılan üç golde de bu futbolcunun imzası vardı. Lens'in maç boyu getirdiği 10'dan fazla ortadan sonuç çıkaramadı Fenerbahçe. Topal- Karavaiev değişikliğinden sonra, Ozan orta sahaya çekildi, Lens sola geçti. Ofansif olarak gücünü arttırmayı düşündü Hollandalı hoca. Sonuç olarak bu değişiklikten sonra oyunu çevirmek adına Aatif çıktı bu kez. Taraftarın Faslı futbolcuya tepkisini ise doğru bulmadım.

Salih oyuna girdikten sonraki döneme kadar oyun temposunu yükseltir derken, oldukça fazla bir zaman kaybetti ve tempo yapamadı sarı-lacivertliler. 78. dakikada yine Skrtel sahneye çıktı, şutunda Koman'ın eline çarpan top penaltı oldu. Fernandao tipik sert sağ köşeye vuruşuyla skoru belirledi. Van Persie'nin oyuna girmesi ise maçı keyiflendirdi. Atak yapan Fenerbahçe, direnen bir Adana çıktı sahneye.

Adana, maç boyunca ne yaptığını bilen, baskı yediği anlarda bile ayağa çıkmayı beceren ve çok ciddi kontralar yapan görüntüsüyle bu puanı fazlasıyla hak etti.

Hakem Serkan Çınar hata da yapmış olabilir ama bence oyunu iyi yönetti.

Fenerbahçe seyircisinin takımını yalnız bırakmasını ise anlamış değilim. Başakşehir maçı öncesinde kaybedilen iki puanda bunun da etkili olduğunu düşünüyorum.