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FENERBAHÇE
15 Ocak 2017 19:02
FENERBAHÇE
2 - 2
ADANASPOR
MAÇ ÖZETİ
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Fenerbahçe’de Mehmet Topal şoku!

Fenerbahçe'nin ön liberodaki etkili ismi Mehmet Topal sahalardan yaklaşık 2 hafta uzak kalacak. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 4 maç kaçıracak.
12:1616 Ocak 2017
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Fenerbahçe’de Mehmet Topal şoku!

Adanaspor maçında ilk yarının son anlarında sakatlanan Mehmet Topal’ın arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildi. Tecrübeli futbolcu; Medipol Başakşehir ile oynanacak kritik maçta takımdaki yerini alamayacak. 22 Ocak’ta Kadıköy’de oynanacak Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan Mehmet Topal, bu hafta ve önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçlarını da kaçıracak. 18 Ocak’ta Gençlerbirliği ile deplasmanda yapılacak Türkiye Kupası grup 5. maçı ile 25 Ocak’ta Amed Sportif ile oynanacak gruptaki 6. maçta da takımını yalnız bırakacak olan Mehmet Topal’ın 29 Ocak’ta Kayserispor deplasmanında da yer alması riskli görünüyor.

16 Ocak 2017 Rıdvan Dilmen`den Advocaat`a ağır eleştiri! Fenerbahçe'nin Adanaspor ile berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Dick Advocaat'ın kadro tercihini eleştirdi. İlgili Haberi Oku

Mehmet Topal’ın sağ arka adale sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği maçlar şöyle:

18 Ocak Gençlerbirliği-Fenerbahçe (KUPA)

22 Ocak Fenerbahçe-M.Başakşehir (LİG)

25 Ocak Fenerbahçe-Amed Sportif (KUPA)

29 Ocak Kayserispor-Fenerbahçe (LİG) (şüpheli)

Etiketler
Fenerbahçe Mehmet Topal
Son güncelleme: 12:39 | 16.01.2017
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