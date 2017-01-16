Ferudun Tankut’tan Aziz Yıldırım’a destek

Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, Aziz Yıldırım'ın 'Hakem terörü var' açıklamasına destek vererek, "Biz bunu geçen seneden bu yana söylüyoruz" ifadesini kullandı.

Akhisar Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek ikinci yarıya galibiyetle başlayan Kardemir Karabükspor’da başkan Hikmet Ferudun Tankut açıklamalarda bulundu.

Akhisar Belediyespor maçında 6 çok önemli eksiklerinin olduğunun altını çizen Tankut, “Onların yerlerine oynayan diğer oyuncularımız sahada görevlerini yerine getirdiler. Maç boyunca oyunun hakimi biz olduk. Belki gol yollarında zorlandık ama 1 golle de olsa kazanmasını bildik. İkinci yarıya galibiyetle başlamak önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. Teknik ekip ve futbolcularımızı tebrik ediyorum.” dedi.

Taraftarların maça gelmesini isteyen Tankut, “Bu hafta Galatasaray’la oynayacağız. Çok önemli eksik oyuncularımız var. Afrika Kupası'nda bulunan Yatabare, Traore ve Poko ile sakatlığı süren yeni transferimiz kaleci Rybka bu maçta olmayacak. Tedavisi süren Skulason'un durumu ise belirsiz. Ancak önemli eksik oyuncularımıza rağmen puan ya da puanlar almak için her türlü mücadeleyi yapacağız. İnanıyorum ki takımımız onurlu bir mücadele gösterecek ve bu maçtan yüzümüzün akıyla çıkacağız.” diye konuştu.

Aziz Yıldırım'a destek

Başkan Ferudun Tankut, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın 2-2 berabere kaldıkları Adanaspor maçı sonrası yaptığı açıklamalara da değindi. Yıldırım’ın, “Bu ülkede hakem terörü var” açıklaması üzerine Tankut, “Biz bunu geçen seneden bu yana dillendiriyoruz. Ayrımcılıkla, adamcılıkla, bir takımı kayırmakla, bir takımı aşağıya çekmek, bir takımı yukarıya çekmek gibi konularla Türk Futbolu’nun bir yere ulaşmayacağını defalarca dile getirdim. Aziz Yıldırım'ı dinledim. Bir saat onu anlattı. Herkes bir emek sarf ediyor. Takımların, futbolcuların kaderi gibi, şehirlerin de kaderi var. Biz ilk yarı çok mağdur edildik. Ligin ilk yarısında arzu ettiğimiz puanı maalesef yakalayamadık. Yakalayamamamızın sebebi bizden kaynaklanan bir durum değil. Maalesef çok ciddi hakem hatalarıyla karşı karşıya kaldık. Birçoğu sonucu çok net değiştirdi. Eğer hakem hatalarıyla karşılaşmamış olsaydık, sıralamada 5 ya da 6. olacaktık. Transfer yapmamayı, mevcut takımla yola devam etmeyi düşünüyor olacaktık. Maalesef 18 puanda kalınca ister istemez birkaç mevkiye transfer yapmak durumunda kaldık. İnşallah ligin ikinci yarısında hem bizim hem de diğer takımlarla ilgili hakemlerimizin sahaya çıkarken özgür iradeleriyle karar vereceği maçlar yaşanır” ifadelerini kullandı.