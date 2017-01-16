Galatasaray aradığı golcüyü Kolombiya’da buldu

Kolombiya basınına göre, Deportivo Cali forması giyen 22 yaşındaki Harold Preciado’yu bitirme aşamasına gelen Galatasaray, mutlu sona bir adım uzakta. Transferin salı günü netleşmesi bekleniyor.

Ara transfer döneminin hareketli takımı Galatasaray, Garry Rodrigues ve Ahmet Çalık ile kalmayacağa benziyor. Birisi forvet olmak üzere en az iki yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanan sarı-kırmızılıların forvet için Kolombiya ekibi Deportivo Cali forması giyen Harold Preciado'yu bitirme aşamasına geldiği iddia edildi. Kolombiya basınına göre, Avrupa'da oynamak isteyen 22 yaşındaki golcü, parçalı formayı giyecek.

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SALI GÜNÜ BELLİ OLUR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Deportivo Cali'nin Başkanı Alvaro Martinez, Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Nacional ve Malaga'nın da yakından takip ettiği 22 yaşındaki golcüleri için “Atletico Nacional'ın teklifi çok yetersizdi. Yeni bir teklif daha yaparlarsa analiz ederiz. Preciado transferi için önümüzdeki hafta salı günü son gün, ona göre bir karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.