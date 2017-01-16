Garry Rodrigues pişman etti!

Oyun tarzı ve sahayı domine etmesiyle Bruma’yı andıran Rodrigues, kısa süre içerisinde Süper Lig’e damga vurabileceğini gösterdi. Yeni transferin 45 dakikalık oyunu, Yunanistan’da “Ucuza gitti” tartışması başlattı.

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği Garry Rodrigues, Konya'da sunduğu 45 dakikalık resital ile herkesin beğenisini kazanmayı başardı. PAOK'tan 3.5 milyon Euro'luk bonservisi karşılığında alınan 26 yaşındaki Cape Verdeli futbolcu, Bruma'nın cezası nedeniyle forma giymediği maçta genç yıldızı aratmadı. Sabri'ye harika bir gol pası veren Rodrigues, ikinci yarıdaki futboluyla sahada Bruma etkisi yarattı.

Galatasaray aradığı golcüyü Kolombiya`da buldu Kolombiya basınına göre, Deportivo Cali forması giyen 22 yaşındaki Harold Preciado'yu bitirme aşamasına gelen Galatasaray, mutlu sona bir adım uzakta. Transferin salı günü netleşmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku

SAVUNMAYA DESTEK OLUYOR

Topu ayağına aldığı gibi dikine gitmesi ve teknik kapasitesiyle beğeni kazanan yıldız oyuncu, Bruma'nın takıma dönüşüyle birlikte kanatlarda Süper Lig takımlarının korkulu rüyası olacağa benziyor. Sahada kaldığı süre boyunca Lionel Carole'e verdiği destek ve savunmada yaptığı müdahaleler ile de dikkat çeken Rodrigues, scout ekibinin uzun araştırmaları sonucunda bulunmuştu.

Hızlı Rodrigues Konyaspor maçının 46. dakikasında Josue'nin yerine oyuna dahil olan Galatasaray'ın yeni transferi Garry Rodrigues, 51'de Sabri'nin attığı golün yaratıcısı oldu. Yunanistan'da Speddy (Hızlı) lakabını alan Cape Verdeli futbolcu, sarı-kırmızılı kariyerine de efsane başladı. İlgili Haberi Oku

“EN AZ 10 MİLYON EURO EDER”

PAOK'un sahibi Savvides'e yakınlığı ile bilinen Larissa'nın sahibi Alexis Kougias, Garry Rodrigues'e övgüler yağdırdı. Başarılı futbolcu için “Eğer bu oyuncu Olympiakos'ta oynasaydı en az 10 milyon Euro'ya giderdi. PAOK'ta forma giydiği için bu fiyata gitti ve bence ucuza gitti. Rodrigues kesinlikle Avrupa'da önemli yıldız olabilecek kapasitede bir oyuncu” ifadelerini kullandı.