Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
GALATASARAY
14 Ocak 2017 19:02
ATİKER KONYASPOR
0 - 1
GALATASARAY
MAÇ ÖZETİ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Hamit Altıntop Bandırmaspor yolunda

Galatasaray'dan form düşüklüğü sebebiyle gönderilen Hamit Altıntop, TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile bir görüşme gerçekleştirdi. İlk temasların olumlu olduğu kaydedildi.
15:0916 Ocak 2017
0
Hamit Altıntop Bandırmaspor yolunda

TFF 1’inci Lig takımlarından Bandırmaspor’da Asbaşkan Ömer Beyaz, Galatasaray’dan ayrılan Hamit Altıntop’un transferi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Beyaz, Altıntop transferinin en geç yarın netleşeceğini açıkladı.

Bandırmasspor Asbaşkanı Ömer Beyaz, Hamit Altıntop’un transferi için yaptıkları ilk görüşmelerden olumlu sonuç aldıklarını söyledi. Görüşmelerin devam etiğini belirten Beyaz, en geç yarın netleşecek olan bu transferin gerçekleşmesi halinde takımlarının çok daha güçlü olacağını açıkları.

Bandırmaspor Başkanı Erhan Elmastaş, takımdaki eksikleri çok iyi bildiklerini bu mevkilere alınacak oyuncular ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Elmastaş, Hamit Altıntop dahil üç futbolcuyu Denizlispor ile yapacakları maça kadar imza attırmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

Etiketler
bandırmaspor galatasaray hamit altıntop tff 1.lig transfer
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER