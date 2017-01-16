İspanya Arda Turan’ı konuşuyor: Futbolu bıraktı

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'ın Basketbol All-Star'da sahaya çıkması İspanyol basınında ses getirdi.

İspanya La Liga’da Barcelona forması giyen Arda Turan’ın bir gün öncesinde Las Palmas’a karşı 90 dakika mücadele ettikten sonra ertesi gün All-Star maçında sahaya çıkması İspanyol basının da dikkatini çekti.

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Arda Turan’ın basketbol oynamasını gündeme taşıyan İspanyol gazeteleri şu yorumlarda bulundular:

El Nacional: Arda Turan All-Star’da basketbol oynayabilmek için futbolu bıraktı. Az süre almasına rağmen iyi performans gösterdi.

Estadio Deportivo: Arda Turan Las Palmas maçında 90 dakika oynadıktan bir gün sonra basketbol All-Star maçında sahaya çıktı.

Sport: Barcelonalı futbolcu haftayı 1 gol ve 1 üçlükle kapattı. Arda Turan bu sezon bir kez daha kez hat-trick yaptı.

Mundo Deportivo: Arda Turan davet edildiği All-Star organizasyonunun yıldızı oldu.