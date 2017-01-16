Kadıköy’de büyü bozuldu

Evinde 9 maça çıkan Fenerbahçe, 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 de yenilgi aldı. Deplasmanda bile 5 maç kazanan Kanarya, hayal kırıklığı yaratan iç saha performansıyla lider Başakşehir’in 7 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe, bu sezon iç sahanın avantajını bir türlü kullanamıyor. Uzun yıllardır görülmemiş bir şekilde en kötü iç saha performansını sergileyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de oynadığı 9 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı. Ülker Stadı'nda Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği'ni yenerek 4 galibiyet alan Kanarya, Kayserispor, Alanyaspor, Beşiktaş ve dün de Adanaspor ile berabere kaldı.

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BURSASPOR’A KAYBETTİ

İç sahada bir tek Bursaspor'a kaybeden sarı- lacivertliler, kazandığı maç kadar beraberlik yaşadı. Fenerbahçe bu sezon deplasmanda 5 maç kazanarak evinden daha fazla galibiyet elde etti. Adanaspor beraberliği, şampiyonluk yarışında da Fenerbahçe'ye büyük darbe vurdu. Sarı-lacivertliler, önümüzdeki hafta Kadıköy'de karşılaşacağı Medipol Başakşehir'in 7 puan gerisine düştü.