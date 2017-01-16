Karşıyaka’da huzursuzluk yaratan iptal

Karşıyaka'ya inşa edilecek 15 bin kişilik yeni stadın 28 Ocak 2014'te yapılan ihalesinin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Ali Acar İnşaat arasındaki maliyet farkı anlaşmazlığı yüzünden iptal edilmesi, yapımın yine uzama ihtimali, camiada huzursuzluk yarattı.

İlk ihaleye İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Şehir Plancıları Odası ve bölgede oturanlar dava açmıştı. Büyükşehir Belediyesi’nin arazide imar çalışmaları yapılmadan ihaleye çıkıldığı gerekçesiyle açtığı dava sonucu, Ankara 18’inci İdare Mahkemesi, geçen yıl ihaleyi iptal ederken Danıştay ise kasım ayında bu mahkeme kararını bozmuştu. Kulüp, yıkım, hafriyat ve altyapı çalışmaları tamamlanan ancak inşaat ruhsatı alınamayan stat konusunda 1 ay içinde yeniden ihale yapılmasını beklerken Karşıyaka Belediyesi’nden çıkan bir karar, planları erteleme ihtimalini doğurdu. Belediye Plan Proje Müdürlüğü’nün İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün (GSİM) stat için geçtiğimiz 23 Kasım’da yaptığı imar planı değişikliği talebini kabul etmediği ortaya çıktı. GSİM, stat alanı olarak belirlenen arazinin en, boy, yükseklik gibi değişikliklerini güncelleyip plan tadilatı yapılması talebinde bulundu. Belediye, istenen değişiklikleri, ambulans, itfaiye gibi acil durum araçları için ulaşım ağının yetersiz kalacağı, otopark bulunmaması, yapı yaklaşma mesafelerinin olmaması, vaziyet planının bulunmaması, yapı yüksekliği belirtilmemesi ve yapı yoğunluğunu artıracağı gerekçeleriyle reddetti.

Pınar Karşıyaka`nın Ufuk Sarıca gururu Beşiktaş Sompo Japan'ı çalıştıran Ufuk Sarıca'nın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörlük görevine getirileceğine ilişkin haberler, en az siyah beyazlı takım kadar Karşıyaka taraftarını da sevindirdi. İlgili Haberi Oku

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ, İzmir’e yapılacak yeni statlar konusunda süreci uzatacak yeni engeller çıkmaması için bu kez prosedürü eksiksiz yerine getirmeye çalışıyor. Alsancak, Göztepe ve Karşıyaka statlarında belediyelere ait olan araziler, geçtiğimiz 2 yıl içinde belediyeler tarafından bedelsiz olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi. Göztepe Gürsel Aksel Stadı’ndaki 150 metrekarelik şahıs arazisi için geçen ekim ayında Bakanlar Kurulu’ndan acil kamulaştırma kararı çıktı. Böylece arazi birleşmeleri tamamlandı.

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Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2014’te kapanıp 2015’te yıkılan Alsancak Stadı için GSİM’nin yaptığı uygulama imar planı değişikliği talebini onayladı. Alsancak Stadı projesi, 18 Ocak’ta Anıtlar Yüksek Kurulu’nun onayına sunulacak. Bu onaydan sonra ihale tarihi belirlenecek. Göztepe’nin projesi yenilenen 20 bin 35 kişilik stadının ihalesi 15 Şubat’ta yapılacak. Karşıyaka Stadı için ise Karşıyaka Belediyesi’nin imar planı değişikliği talebine onay vermemesinin ihale sürecini uzatabileceği belirtiliyor.