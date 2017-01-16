Küçümsemenin bedeli

Dick Advocaat'ın sahaya çıkardığı takım belki zorunluluktu. Ama Fenerbahçe forması giyiyorsan ve sahada yer alıyorsan bu kadar kötü oynamaya hakkın yok.

Ozan'ın etkisiz oyunu, Souza'nın top kesmekten başka bir iş yapamaması göze çarpanlardı. Aatif ise başka bir âlem, çocuk titrek olmuş, sorumluluk alamıyor, korkak oyuncu olmuş, kendine güveni kalmamış.

‘Gitti gidecek' derseniz, bu kadar itip kaktığınız bir oyuncuyu ‘ne bekleyerek oynatıyorsunuz' diye sorarlar adama.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Fenerbahçe, Lens ile zaman zaman hareketlendi.

Skrtel ve Neustadter evlere şenlikti, Bu nasıl stoper oynamaktır? Darmadağın oldular. Magaye, Roni, Koman ve Cem'i seyrettiler. Yenen gollerin tamamen sorumluları olan Fenerbahçe takımının stoperleri tek kelimeyle felaketti. Hasan Ali de ne arkasını toplayabildi ne de önünü. Rakiplerini kaçırdı durdu. Ne çıkabildi ne kademeye girebildi.

Fenerbahçe takımı ne yazık ki Adanaspor'u ciddiye almamış, antrenman maçına çıkmış gibiydi. Ama işin şekli hiç de öyle olmadı.

Fenerbahçe'ye sadece Lens'in çabası ve Topal'ın golü moral oldu. Adana ise beklenenin aksine bu sezonki en iyi oyununu oynayınca Fener sürprizlerle karşı karşıya kaldı. İkinci devreye ise sarı-lacivertliler bambaşka bir oyunla başladı. Sahada rakibine basan rakibini sürklase eden hızlı, hareketli ve istekli bir takım izlemeye başladık. Sahada toparlanmış, heyecan yaratan bir Fenerbahçe ikinci yarıda sahneye çıktı.

Karavaiev arkadaşlarına alıştıkça daha da faydalı olacak bir oyuncu. Üçüncü bölgede kalabalık olmaya çalışan Fener takımında Lens maç boyunca ışıldayıp durdu. Yıldız oyuncu takımını adeta kazanmak için tahrik etti. Son dakikalarda çok gol kaçıran Fener, bu puan kaybıyla iş kazası yaşadı.