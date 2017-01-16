Kuğular galibiyetle başlamak istiyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin Ege Bölgesindeki tek temsilcisi olan Seramiksan ligin ikinci yarısında evindeki ilk karşılaşmada Halbank’ı konuk edecek. Sezonun açılış maçında rakibine deplasmanda 3-2 yenilen Kuğular, rakibini yenerek hem ikinci yarıya galibiyetle başlamak hem de rövanşı almak istiyor.

Sezona Ali Kamberoğlu ile başlayan Seramiksan kötü gidiş sonrası Kamberoğlu ile yollarını ayırmış ve takımın başına Brezilyalı çalıştırıcı Angelo Vercesi'yi getirmişti. Kamberoğlu'nun ayrılışı ile toparlanma sürecine giren Seramiksan, yardımcı antrenör Aydın Bilgiç yönetimde son dünya şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'yı ve İdman Ocağı'nı mağlup etmişti. Vercesi ile de el sıkışan Seramiksan daha sonra Fenerbahçe'ye yenilirken, evinde ligin sürpriz ekiplerinden Çanakkale'yi yenmiş ve ilk yarının son 4 maçında 3 galibiyet alarak yükselişe geçmişti. İkinci yarının hazırlıklarını kendi evinde sürdüren Seramiksan, ikinci yarıya galibiyetle başlamak ve yükselen form grafiğini de sürdürmek istiyor. Takım olma yolunda önemli adımlar atan Seramiksan, Halkbank ile 21 Ocak Cumartesi günü Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda saat 16.30'da karşılaşacak.