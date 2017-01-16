Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Milliler, Kosova’yı farklı mağlup etti

Mercedes Benz Ege Kupası'nda, Türkiye U16 Milli Takımı A Grubu'nda karşılaştığı Kosova'yı 4-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar turnuvaya galibiyetle başladı.
18:2916 Ocak 2017
0
Milliler, Kosova’yı farklı mağlup etti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu yıl 18. kez düzenlenen Mercedes Benz Ege Kupası’nda, Türkiye U16 Milli Takımı A Grubu’nda karşılaştığı Kosova’yı 4-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan müsabakada 7. dakikada Ali’nin golüyle öne geçen ay yıldızlı ekip, 39. dakikada Sadriu’nun kendi kalesine attığı golle farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

43. dakikada Atakan gol sayısını üçe çıkartırken, 47. dakikada Oğuzhan skoru 4-0’a taşıdı. Kosova’da 57. dakikada Lutolli penaltı atışını gole çeviremedi.

B Grubu’nda ise günün ilk karşılaşmasında Yunanistan, Ukrayna’yı 1-0’la geçmeyi başardı. Türkiye yarın ikinci maçında saat 14.00’te Adnan Menderes Üniversitesi BESYO Sahası’nda Slovakya ile kozlarını paylaşacak. Ukrayna da saat 14.30’da başlayacak maçta Altınordu Metin Oktay Tesisleri’nde Karadağ ile kapışacak.

Etiketler
kosova Mercedes Benz Ege Kupası Türkiye U16 Milli Takımı
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER