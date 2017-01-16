Osmanlıspor 0-2 Beşiktaş / Maç Özeti

Beşiktaş hem Osmanlıspor hem de buz gibi havada zeminle mücadele ettiği maçta rakibini sakatlıktan dönen Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Gökhan Gönül ile Ryan Babel sakatlandı.

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