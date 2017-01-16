Osmanlıspor 0-2 Beşiktaş / Maç Özeti

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Osmanlıspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-0 kazanarak zorlu bir virajı başarıyla döndü.
Başakşehir ve Galatasaray’ın kazandığı haftada hata yapmak istemeyen Beşiktaş, futbolcuları zorlayan zeminde galibiyet gollerini sakatlıktan dönen, 80 gün sonra lig maçına çıkan Anderson Talisca ve Cenk Tosun ile buldu.
Brezilyalı yıldız 20. dakikada ceza sahası dışından yaptığı şık plase vuruşla Karcemarskas’ı avlayarak topu köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.
Geride kalan dakikalarda orta saha mücadelesi olarak geçen karşılaşmada takımlar rakip kalelerde buldukları pozisyonları değerlendiremedi.
BABEL İLE GÖKHAN SAKATLANDI
İkinci yarıda farkı arttırmak isteyen Beşiktaş, 2 futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Gökhan Gönül 63’te, yeni transfer Ryan babel ise 79. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.
CENK TOSUN TAÇA GÖNDERDİ!
86. dakikada Osmanlıspor ceza sahasının hemen dışında Prochazka’nn kaptırdığı topla içeriye giren Cenk Tosun, müsait durumdaki Talisca’yı görmek yerine şut çekmeyi denedi. Onun çaprazdan vuruşunda top ters kanattan taca çıktı.
FABRI’DEN KRİTİK KURTARIŞ
88. dakikada Osmanlıspor’da Regattin ceza sahası dışından, hafif sağ çaprazdan bir anda kaleye inanılmaz bir şut çıkardı. 90’a giden topu Fabri son anda aynı güzellikte tokatladı.
NOKTAYI CENK TOSUN KOYDU
Fabri’nin kurtarışıyla derin bir nefes alan Beşiktaş, 90+3’te ise Atiba’nın büyük çabası ve pasında topla buluşan Cenk Tosun ile skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında şutunu çeken siyah-beyazlı golcü maçın sonucu belirledi.
Bu sonuçla Beşiktaş 38 puanla 2. sırada haftayı tamamlarken, Osmanlıspor 26 puanla 6. sırada yer aldı.