Osmanlıspor – Beşiktaş maçı saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonluk yolunda yara almaya tahammülü olmayan Beşiktaş,Süper Lig’in ikinci yarısını bugün Ankara’da Osmanlıspor karşısındaaçıyor. Peki Osmanlıspor - Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci devresine bugün Ankara'da ‘merhaba' diyecek. 2017 yılındaki ilk resmi sınavında Osmanlıspor'a konuk olacak 35 puanlı siyah-beyazlılar, şampiyonluk mücadelesindeki rakipleri lider Medipol Başakşehir ve Galatasaray'ın kayıpsız kapattığı 17. haftada galibiyetten başka bir neticeyi aklına getirmiyor. Osmanlı Stadı’nda oynanacak Osmanlıspor – Beşiktaş maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Osmanlıspor, Beşiktaş maçı öncesi eksiklerden yana çok sıkıntılı. Orta sahadaki değişmez isim Musa Çağıran, sarı kart cezalısı. Nijeryalı orta saha Lawal ve Rumen forvet Rusescu sakat. Etkili gol silahı Senegalli Ndiaye ise Afrika Kupası'nda…

ÇELMECİ YENİÇERİ 7 BİTİRDİ

Maç eksiğiyle zirvenin 4 puan gerisinde 3. sıraya düşen Kartal'ın ikinciliği kaptırmaya ve yarışta tökezlemeye kesinlikle tahammülü yok. Sezonun flaş ekiplerinden Osmanlı'nın ise son 7 ligmaçında (4 galibiyet, 3 beraberlik) bileği bükülmedi. Başkent temsilcisi, ilk yarıda Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray ile berabere kalmıştı.

OSMANLISPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 19:00’da başlayacak olan Osmanlıspor – Beşiktaş maçı beIN Sport’tan canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Prochazka, Pinto, Mehmet Güven, Delarge, Regattin, Maher, Aminu, Webo

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk